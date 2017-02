Es ist das Treffen der Überraschungsteams in dieser Saison, wenn ratiopharm Ulm und medi Bayreuth in der BBL die Klingen kreuzen (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Tabellenführer Ulm verlor diese Saison in der Bundesliga noch kein Spiel, obwohl die verletzten Nationalspieler Per Günther und Tim Ohlbrecht teilweise nicht mitwirken konnten. Die Gäste aus Bayreuth legten in dieser Saison zu. In der vergangenen Spielzeit wurde das Team von Raoul Korner Zwölfter, aktuell liegt man auf Rang vier und könnte erstmals seit 21 Jahren wieder die Playoffs erreichen.

Im Hinspiel, dem ersten Spiel der Saison, gab es ein enges Duell, das Ulm erst in der Verlängerung gewann (95:87). "Ulm ist noch ungeschlagen - ich denke, das sagt viel über ihre Stärke aus. Auf der anderen Seite waren wir so knapp wie keine andere Mannschaft in der Meisterschaft dran, den Ulmern eine Niederlage zuzufügen", sagte Trainer Korner.

Besonders im Fokus wird Ulms Raymar Morgan stehen. Der 28 Jahre alte Power Forward ist aktuell der effizienteste BBL-Akteur. In gerade einmal 24 Minuten pro Partie erzielt er im Schnitt 18,9 Punkte, holt 6,6 Rebounds (drei Double-Doubles) und steuert zwei Assists bei. Knapp 60 Prozent aller Würfe versenkt der US-Amerikaner.

