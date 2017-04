Am 29. Spieltag der Basketball-Bundesliga ist den EWE Baskets Oldenburg ein wichtiger Sieg gelungen. Gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg siegen die Baskets mit 75:63.

In der Halle in Oldenburg wurde den Zuschauern ein spannendes Spiel geboten. In der Anfangsphase zeigten die Oldenburger eine souveräne Vorstellung und zogen davon. Mitte des Spiels wurden die RIESEN aus Ludwigsburg immer stärker und übernahmen die Führung. Erst in der Schlussphase konnten die Gastgeber die Führung wieder übernehmen und schlussendlich einen Sieg einfahren.

In der Tabelle überholen die Oldenburger durch den Sieg ihren Konkurrenten aus Ludwigsburg und liegen nun auf Playoff-Platz sieben.

Das Spiel im Stenogramm:

EWE Baskets Oldenburg - MHP Riesen Ludwigsburg 75:63 (35:44)

Beste Werfer: Kramer (20), Paulding (15), Duggins (11) für Oldenburg - Crawford (12), Thiemann (11), Kennedy (10), Trice (10), Cooley (10) für Ludwigsburg

Zuschauer: 5618