Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg hat im Kampf um die Playoff-Teilnahme in der Basketball-Bundesliga den Personalsorgen getrotzt.

Die Niedersachsen, bei denen fünf Spieler zuletzt mit einer Lebensmittelvergiftung zu kämpfen hatten, setzten sich bei Science City Jena deutlich 92:51 (50:28) durch. Bester Werfer der Oldenburger war Chris Kramer mit 17 Punkten.

Vier der fünf Spieler, deren Einsatz aus gesundheitlichen Gründen fraglich gewesen war, standen am Dienstagabend auf dem Parkett. Lediglich Dirk Mädrich war in Oldenburg geblieben und stand nicht zur Verfügung. Dank des Sieges in Jena kann Oldenburg im letzten Spiel der Hauptrunde in Bonn (1. Mai) die Playoffs aus eigener Kraft erreichen (SERVICE: Die Tabelle).

Das Spiel im Stenogramm:

Science City Jena - EWE Baskets Oldenburg 51:92 (28:50)

Beste Werfer: Bernard (9) für Jena - Kramer (17), Massenat (13), Qvale (11), De Zeeuw (10) für Oldenburg

Zuschauer: 2178