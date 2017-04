Die Walter Tigers Tübingen haben den Vertrag mit Kapitän Jared Jordan verlängert. Der 32-Jährige unterschrieb für zwei weitere Jahre.

"Tübingen fühlt sich wie ein Stück Heimat an", sagte der US-Amerikaner über seine Verlängerung.

IN Tübingen hatte der Aufbauspieler einen wichtigen Anteil am Klassenverbleib in der vergangenen Saison, lieferte durchschnittlich 7,0 Punkte, 8,5 Assists und 3,9 Rebounds.

Höhepunkt im Tübinger Trikot war die Einstellung des Assist-Rekords. Gegen Würzburg legte Jordan 18 Mal für seine Mitspieler auf und zog mit der Bestmarke von Austen Rowland (2007) gleich.