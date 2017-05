Altmeister ALBA Berlin hat sich am letzten Spieltag der Bundesliga Platz sechs und somit ein Playoff-Duell mit dem FC Bayern gesichert. Der Hauptstadt-Klub setzt sich zum Abschluss gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 76:86 (42:51) durch.

Die Riesen blieben auf Platz acht, der ein schwäbisches Duell mit Spitzenreiter ratiopharm Ulm zur Folge hat.

Spiel eins der Serie best of five bei Hauptrunden-Primus Ulm findet am kommenden Samstag statt. Dann treffen auch Titelverteidiger Brose Bamberg als Zweiter auf den Siebten Telekom Baskets Bonn.

Ulm fährt klaren Sieg ein

Das erste Viertelfinale zwischen medi Bayreuth (4.) und den EWE Baskets Oldenburg (5.) wird bereits am Freitag ausgetragen. Die Oldenburger, Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015, sicherten sich den fünften Platz durch einen 86:72 (46:38)-Erfolg beim direkten Rivalen Telekom Baskets Bonn.

Die Ulmer hatten sich Platz eins am vorletzten Spieltag endgültig gesichert, und das trotz einer 61:79-Pleite beim kommenden Gegner Ludwigsburg.

Zum Abschluss siegte die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath gegen die Walter Tigers Tübingen standesgemäß mit 85:72 (33:31). Der Vizemeister schloss die Hauptrunde mit 30 Siegen bei nur zwei Niederlagen ab.

Bayern mit Kantersieg

Eine Niederlage mehr hatte Brose Bamberg nach einer kräftezehrenden Saison mit zusätzlichen 30 Spielen in der EuroLeague auf dem Konto.

Die Mannschaft von Coach Andrea Trinchieri siegte zum Abschluss bei Aufsteiger Science City Jena mit 74:61 (42:39) und verwies Bayern München (56:8 Punkte) auf Rang drei. Die Bayern stimmten sich mit einem 110:60 (58:27)-Kantersieg gegen die Giessen 46ers auf die Playoffs ein.

Als zweiter Absteiger neben Phoenix Hagen, das die Bundesliga-Lizenz Ende November 2016 wegen fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verloren hatte, stand zuvor bereits Rasta Vechta fest, das nach nur einer Spielzeit wieder in die zweite Liga ProA zurückkehrt. Als erster sportlicher Aufsteiger steht der Mitteldeutsche BC fest.