In den Playoffs der Basketball-Bundesliga will es Brose Bamberg im zweiten Heimspiel besser machen als bei der Premiere.

Nach der Heimniederlage in Spiel zwei schlug der Titelverteidiger in der zweiten Partie bei den Telekom Baskets Bonn zurück - und greift nun vor heimischem Publikum (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) nach Matchbällen.

Bereits 2007 und 2012 hatte Bamberg gegen Bonn das erste Spiel verloren und die best-of-five-Serie dann gewonnen - ein gutes Omen.

"Wir haben uns viel zu nachlässig und weich in unserer Verteidigung präsentiert und 93 Punkte in eigener Halle zugelassen. Das darf uns nicht wieder passieren", forderte Geschäftsführer Rolf Beyer: "Spiel 1 hat uns einmal mehr gezeigt, dass wir alle - Mannschaft, Trainer, Verantwortliche, Fans - immer an unser Limit gehen müssen."

Die Bonner müssen einen schweren personellen Rückschlag hinnehmen. Top-Spieler Josh Mayo (25 Punkte in Spiel eins) wird den Gästen am Sonntag fehlen, er "laboriert an Problemen der rückwärtigen Oberschenkelmuskulatur des rechten Beins", teilten die Bonner mit. Stattdessen wird Jamarr Sanders, der zuletzt vor vier Wochen zum Einsatz kam, wohl eine neue Chance erhalten.

Oldenburg führt mit 2:0 und kann bereits in die zweite Runde einziehen.