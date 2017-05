In den Playoffs der Basketball-Bundesliga wird es langsam ernst. Die EWE Baskets Oldenburg stehen vor heimischer Kulisse gegen ratiopharm Ulm (ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) mächtig unter Druck.

Nach der 79:86-Auftaktniederlage in der Halbfinalserie braucht Oldenburg eine Leistungssteigerung, um zum 1:1 in der best-of-five-Serie auszugleichen.

Vor heimischer Kulisse wollen die EWE Baskets gegen Favorit Ulm auftrumpfen, um weiter realistische Chancen auf das Finale zu haben.

Der Hauptrundensieger zeigte sich im ersten Spiel des Halbfinals von den Geschehnissen rund um das Skandalspiel gegen Ludwigsburg unbeeindruckt und sorgte in einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel mit einem starken Schlussviertel für die Führung in der Serie.

Bereits im Vorjahr kam es in den Playoffs zum Duell der beiden Teams. Ulm konnte das Viertelfinale überraschend mit 3:1 gewinnen und wurde am Ende zum dritten Mal Vizemeister.

SPORT1 überträgt Spiel zwei zwischen den EWE Baskets Oldenburg und Ratiopharm Ulm ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und LIVETICKER.

