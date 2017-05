Die EWE Baskets Oldenburg haben mit einer Mega-Aufholjagd die Serie gegen ratiopharm Ulm ausgeglichen.

Beim 107:103 (93:93) (33:60) holten die Norddeutschen einen 27-Punkte Rückstand zur Halbzeit auf und glichen die Serie zum 1:1 aus. Am Samstag (ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) findet Spiel drei in Ulm statt. Bester Werfer der Partie war Rickey Paulding mit 28 Punkten.

"Ich bin stolz auf mein Team. Wir haben nie aufgegeben. Ich wusste, dass wir besser spielen können. Ich konnte die Würfe treffen und konnte so meinem Team helfen", sagte Matchwinner Paulding nach der Partie bei telekombasketball.de.

Oldenburg wie verwandelt

In der Offensive lief es in der ersten Hälfte wie am Schnürchen für die Ulmer. Mit 68 Prozent Trefferquote legten die Donaustädter in Oldenburg in der ersten Hälfte eine Traumquote aufs Parkett. Die Oldenburger Verteidigung hatte große Mühe, den offensiven Rhythmus der Gäste zu durchbrechen.

Nach der Pause kamen die Oldenburger wie verwandelt aus der Kabine und kämpften sich mit einem 22:2-Lauf bis auf neun Zähler heran. Die entscheidenden Figuren bei der Aufholjagd waren Center Brian Qvale und Oldenburgs Urgestein Ricky Paulding. Die Ulmer konnten sich durch zwei Dreier von Braun und Babb wieder etwas Luft verschaffen.

"Finger verbrannt"

Mit elf Zählern Vorsprung gingen die Gäste ins Schlussviertel. Die Oldenburger konnten 20 Sekunden vor Schluss zum 90:90 ausgleichen. Per Günther traf vier Sekunden vor Schluss einen Dreier, doch Rickey Paulding konnte die Ulmer Führung per Dreier zur Verlängerung ausgleichen.

Per Günther fand nach der Partie deutliche Worte für den Ulmer Einbruch: "Man hat gleich gesehen, dass Oldenburg da ist. Wir haben es nicht geschafft, offensiv dagegen zu halten. Es ist heftig zu verdauen. Wir haben in dieser Saison schon mehrmals mit dem Feuer gespielt. Heute haben wir uns die Finger verbrannt."

In der Verlängerung war es erneut das Oldenburger Urgestein mit seinen fünf Zählern, der die Oldenburger auf die Siegerstraße brachte.

Die Partie im Stenogramm:

EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm 107:103 (93:93, 33:60) n.V.

Beste Werfer: Paulding (28), Massenat (18), Qvale (17), De Zeeuw (15), Chris Kramer (11), Duggins (10) für Oldenburg. Morgan (27), Rubit (17), Braun (15), Prather (14), Babb (12) für Ulm

Zuschauer: 6000

Play-off-Stand: 1:1