Hauptrundensieger ratiopharm Ulm hat in den Playoffs der Basketball-Bundesliga die Chance auf den Finaleinzug gewahrt.

Im vierten Halbfinale besiegte das Team von Trainer Thorsten Leibenath die EWE Baskets Oldenburg mit 74:62 (42:31). In der Best-of-five-Serie steht es nun 2:2, das entscheidende fünfte Spiel findet am Donnerstag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) in Ulm statt.

Bester Werfer der Partie war Ulms Power Forward Raymar Morgan mit 18 Punkten. Die Schaben profitierten von einem starken Start, lagen schon nach dem ersten Viertel zweistellig in Führung und lagen die ganze Partie in Führung.

Vizemeister Ulm darf durch den Erfolg weiter auf den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte hoffen. Oldenburg krönte sich zum letzten und einzigen Mal 2009 zum Champion.

Der Finalgegner des Siegerteams ist Meister Brose Bamberg. Die Franken hatten ihre Halbfinalserie gegen Bayern München mit 3:0 für sich entschieden.

Die Partie im Stenogramm:

EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm Ulm 62:74 (31:42)

Beste Werfer: Paulding (13), Massenat (11), Qvale (10) für Oldenburg - Morgan (18), Prather (12), Günther (11) für Ulm

Zuschauer: 6000

Playoff-Stand: 2:2