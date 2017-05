Seit heute ist die reguläre Saison in der Basketball-Bundesliga in trockenen Tüchern, nun geht es für die acht besten Teams in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft.

Bereits vor dem finalen Spieltag hatten Ulm, Bamberg, München und Bayreuth die Tabellenplätze eins bis vier in dieser Reihenfolge sicher. Es ging nur noch darum, in welcher Reihenfolge die Plätze fünf bis acht belegt werden und welche Mannschaft welchen Gegner in den Viertelfinals bekommt.

Der große Gewinner des letzten Spieltags ist Oldenburg, das sich mit einem Sieg über den direkten Konkurrenten Bonn noch vorbei auf Platz fünf schob, während sich die Telekom Baskets mit Platz sieben nun den starken Bambergern stellen müssen.

Durch die Niederlage gegen Berlin muss sich Ludwigsburg zwar mit dem achten Rang begnügen und nun mit der besten Mannschaft der regulären Saison messen, allerdings haben die Riesen in dieser Saison bereits zwei Mal gegen Ulm gewonnen, sodass es der Tabellenerste mit seinem Angstgegner zu tun bekommt.

SPORT1 zeigt das Auftaktspiel der BBL-Playoffs 2017 zwischen medi bayreuth und den EWE Baskets Oldenburg am Freitag, den 05.05., ab 18 Uhr LIVE im TV sowie weitere ausgewählte Playoff-Partien.

Die Viertefinal-Begegnungen

ratiopharm ulm (1.) – MHP RIESEN Ludwigsburg (8.)

Brose Bamberg (2.) – Telekom Baskets Bonn (7.)

FC Bayern München (3.) – ALBA BERLIN (6.)

medi bayreuth (4.) – EWE Baskets Oldenburg (5.)

Der Spielplan - Viertelfinale (Best-of-Five)

Freitag, 05.05., 18 Uhr

Bayreuth - Oldenburg LIVE im TV auf SPORT1

Samstag, 06.05.

Bamberg - Bonn, 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Ulm - Ludwigsburg, 16:45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

München - Berlin, 20:30 Uhr

Dienstag, 09.05., 18:30 Uhr

Oldenburg - Bayreuth

Mittwoch, 10.05., je 20:30 Uhr

Ludwigsburg - Ulm

Bonn - Bamberg

Donnerstag, 11.05., 20:30 Uhr

Berlin - München

Samstag, 13.05.

Ulm - Ludwigsburg, 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Bamberg - Bonn, 20:30 Uhr

Sonntag, 14.05., 15 Uhr

München - Berlin

Bayreuth - Oldenburg

Dienstag, 16.05.

Ludwigsburg - Ulm, 19 Uhr

Bonn - Bamberg, 20:30 Uhr

Berlin - München, 20:30 Uhr

Oldenburg - Bayreuth, 20:30 Uhr

Donnerstag, 18.05.

Ulm - Ludwigsburg, 19 Uhr

Bamberg - Bonn, 19 Uhr

München - Berlin, 20:30 Uhr

Bayreuth - Oldenburg, 20:30 Uhr

Der Spielplan - Halbfinale (Best-of-Five)

20.05. HF1 Spiel 1

21.05. HF2 Spiel 1

24.05. HF1 Spiel 2

25.05. HF2 Spiel 2

27.05. HF1 Spiel 3

28.05. HF2 Spiel 3

30.05. HF1 + HF2 Spiel 4

01.06. HF1 + HF2 Spiel 5

Der Spielplan - Finale (Best-of-Five)

04.06. Spiel 1

07.06. Spiel 2

11.06. Spiel 3

14.06. Spiel 4

18.06. Spiel 5