Zum Auftakt der Playoffs in der Basketball-Bundesliga hat medi Bayreuth seinen Heimvorteil verspielt.

Die Oberfranken, die in der Hauptrunde Platz vier belegt hatten, mussten sich im ersten Viertelfinale der Serie best of five den EWE Baskets Oldenburg mit 83:85 (48:40) geschlagen geben. Spiel zwei findet am kommenden Dienstag beim Hauptrundenfünften Oldenburg statt.

Bayreuth trotz Niederlage optimistisch

"In der zweiten Halbzeit hat Oldenburg angefangen, die Würfe zu treffen und wirklich gut verteidigt. Am Ende war auch ein bisschen Glück dabei. Beide Mannschaften haben hart gekämpft. Wir haben großes Selbstvertrauen und wissen, dass wir Oldenburg schlagen können. Wenn wir die gleiche Leistung von heute auch in Oldenburg abrufen, haben wir eine gute Chance", sagte Bayreuths Steve Wachalski nach der Partie bei SPORT1.

Beste Werfer der Gäste waren Maxime de Zeeuw mit 19 und Vaughn Duggins mit 18 Punkten. Duggins sorgte 28 Sekunden vor Schluss mit seinem Korb zum 84:82 für die Oldenburger Führung, Chris Kramer erhöhte mit einem verwandelten Freiwurf auf 85:82.

Für die Bayreuther konnte Nate Linhart zwei Sekunden vor dem Ende nur noch einen Freiwurf versenken. Assem Marei (20 Punkte) und Trey Lewis (17) trafen für die Gastgeber am besten.

Oldenburgs Rickey Paulding kletterte zudem mit seinen 12 Punkten auf Platz vier der ewigen Scorer-Liste der BBL.

Zwei Spiele LIVE auf SPORT1

Die restlichen drei Begegnungen des ersten Viertelfinal-Spieltages finden am Samstag statt. Dann stehen sich Hauptrunden-Primus ratiopharm Ulm und die MHP Riesen Ludwigsburg (16.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), Titelverteidiger Brose Bamberg und die Telekom Baskets Bonn (15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) sowie Bayern München und Alba Berlin (20.30 Uhr im LIVETICKER) gegenüber.

SPORT1 begleitet alle Playoff-Spiele zudem im LIVETICKER.

Das Spiel im Stenogramm:

medi Bayreuth - EWE Baskets Oldenburg 83:85 (48:40)

Beste Werfer: Marei (20), Lewis (17), Amaize (13), Brooks (10) für Bayreuth - De Zeeuw (19), Duggins (18), Paulding (12), Kramer (12), Massenat (10) für Oldenburg

Zuschauer: 3300

Playoff-Stand: 0:1