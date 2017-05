Hauptrundensieger ratiopharm Ulm hat im Playoff-Halbfinale der BBL eine empfindliche Niederlage kassiert und den Heimvorteil verspielt.

Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath verlor das punktearme dritte Spiel gegen die EWE Baskets Oldenburg 61:68 (29:35) und liegt in der Best-of-Five-Serie mit 1:2 zurück.

Ulm muss am Dienstag in Niedersachsen nun unbedingt gewinnen, um die Chance auf das Finale zu wahren.

"Wir haben stark verteidigt und ihnen keine zweiten Chancen überlassen. Wir müssen jetzt das beste der Offense und das beste der Defense zusammenwerfen, zuhause den Heimvorteil nutzen und das Spiel gewinnen", sagte Oldenburgs Dennis Kramer nach dem Match bei SPORT1.

Zweite Pleite in Folge

Ulm hatte das erste Spiel in eigener Halle noch gewonnen, durch die 103:107-Niederlage nach Verlängerung am Dienstag in Oldenburg allerdings den Ausgleich kassiert.

Grund für die Ulmer Niederlage war vor allem die schlechte Wurfquote. Nur 46 Prozent ihrer Zwei-Punkte-Würfe verwandelten die Schwaben (Oldenburg: 58 Prozent), von jenseits der Drei-Punkte-Linie verwandelten sie sogar nur vier ihrer 19 Versuche.

Im letzten Viertel gelang Ulm dreieinhalb Minuten lang kein einziger Punkt, sodass Außenseiter Oldenburg entscheidend wegziehen konnte. Bester Werfer war der Oldenburger Routinier Rickey Paulding mit 19 Punkten.

Das Match im Stenogramm

ratiopharm Ulm - EWE Baskets Oldenburg 61:68 (29:35)

Beste Werfer: Rubit (15), Braun (10) für Ulm

Paulding (19), Qvale (12), Kramer (11) für Oldenburg

Zuschauer: 6200

Playoff-Stand: 1:2