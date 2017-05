BBL-Playoffs: Ulm besiegt Ludwigsburg in Spiel drei

BBL-Playoffs: Ulm besiegt Ludwigsburg in Spiel drei

Ratiopharm Ulm kommt dem Halbfinale näher: Der Favorit reißt die Führung in der Serie gegen Ludwigsburg an sich und steht kurz vor dem Einzug in die nächste Runde.