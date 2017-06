Brose Bamberg kann in Spiel 3 (ab 17.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) der Playoff-Finalserie gegen die EWE Baskets Oldenburg alles klar machen.

Die ersten beiden Partien dominierten die Franken deutlich. Doch vom Meistertitel will beim BBL-Überteam noch niemand was wissen. "Der Job ist noch nicht erledigt", sagte Spielmacher Fabien Causeur nach dem zweiten Sieg. Doch es wäre schon ein Wunder, wenn die Franken am Wochenende nicht ihren dritten Meistertitel in Serie klar machen würden.

Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic ordnet die Chancen seines Teams im dritten Spiel realistisch ein: "Um Spiel drei zu gewinnen, müssen wir ein perfektes Spiel machen - und Bamberg müsste einiges falsch machen."

So können die Bamberger wohl schon den Meistersekt kalt stellen und zum dritten Mal hintereinander den Meistertitel feiern.