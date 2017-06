Raymar Morgan, wertvollster Spieler (MVP) der abgelaufenen Saison in der Bundesliga, verlässt ratiopharm Ulm und wechselt zum türkischen Klub Tofas Bursa. Dies gab der Hauptrundensieger am Donnerstag bekannt. Der 28-jährige US-Amerikaner verabschiedet sich nach zwei erfolgreichen Jahren.

"Ray hatte zwei fantastische Jahre in Ulm in denen er sich zum MVP entwickelt hat", sagte Trainer Thorsten Leibenath: "Wir haben uns sehr weit gestreckt, konnten aber das finanzielle Angebot aus Bursa leider nicht matchen." Der türkische Tabellenachte Bursa gibt in der kommenden Saison sein EuroCup-Debüt, es könnte für Ulm damit zum Wiedersehen mit Morgan kommen.

Morgan hatte Ulm in der vergangenen Spielzeit als Topscorer der Liga mit durchschnittlich 17,7 Punkten bis ins Play-off-Halbfinale geführt. Durch ein 2:3 gegen die EWE Baskets Oldenburg schied der Favorit überraschend aus. Ein Jahr zuvor hatte Morgan mit dem Klub das Finale gegen Brose Bamberg 0:3 verloren.