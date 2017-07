Basketball-Bundesliga-Aufsteiger Mitteldeutscher BC hat den US-Amerikaner Cleveland Thomas verpflichtet, muss aber den Abgang von Topscorer Andrew Warren hinnehmen.

"Wir haben uns intensiv und bis an die Grenze der Machbarkeit um eine Weiterverpflichtung bemüht, aber wir konnten leider nicht zusammenfinden", sagte Geschäftsführer Martin Geissler. Warren hatte in der abgelaufenen ProA-Saison mit im Schnitt 17,5 Punkten die meisten für den MBC erzielt.

Für den 23-jährigen Thomas ist der Verein in Weißenfels nach dem College die erste Profistation. "Ich freue mich über die Möglichkeit, in der nächsten Saison beim MBC spielen zu können und kann mein erstes Engagement in Europa kaum erwarten", sagte Thomas.

Für die Kentucky University erzielte er in der vergangenen Spielzeit im Durchschnitt 13,8 Punkte und 3,3 Rebounds.