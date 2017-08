Den Mitteldeutschen BC erreicht in der Saisonvorbereitung eine Schock-Nachricht. Bei Small Forward Sergio Kerusch wurde ein Tumor im Hoden festgestellt.

Erst nach einer Operation und der anschließenden Untersuchung kann festgestellt werden, ob es sich um einen gutartigen oder einen bösartigen Tumor handelt.

"Die Nachricht von Sergios Erkrankung hat uns im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weggerissen und uns deutlich gemacht, dass Basketball nicht alles bedeutet", sagte Geschäftsführer Martin Geissler. Gemeinsam mit Kerusch hatte Geissler das Team bereits am Montag informiert. Am Dienstag stand die Operation an.