Ex-Meister Bayern München hat in der Bundesliga (BBL) die Tabellenführung von ALBA Berlin übernommen.

Die Bayern siegten im Spitzenspiel gegen die Frankfurt Skyliners mit 72:60 (29:32) und sind nun punktgleich mit den Albatrossen (12), die am Sonntag bei Meister Brose Bamberg zu Gast sind. Verfolger S. Oliver Würzburg (10) unterlag Vizemeister Oldenburg mit 84:86 (41:35).

Ratiopharm Ulm kommt nach schwachem Saisonstart in Schwung.

Das Team um Spielmacher Per Günther siegte 85:77 (42:41) gegen die Eisbären Bremerhaven. Göttingen gewann 89:84 (44:40) beim Mitteldeutschen BC und feierte den ersten Auswärtssieg der Saison. In München gelangen Jared Cunningham vor 5831 Zuschauern 23 Zähler. Für die Mannschaft von Trainer Aleksandar Djordjevic war es nach dem Sieg im Eurocup am Mittwoch in Jerusalem der fünfte Sieg der BBL-Saison.

Angeführt von Nationalspieler Robin Benzing überzeugte Würzburg in den ersten drei Vierteln mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, gab im Schlussviertel (18:33) jedoch den Sieg aus der Hand.