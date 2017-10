Das haben sich die Oettinger Rockets anders vorgestellt: Die Mannschaft aus Gotha verlor ihr BBL-Debütspiel bei Mitaufsteiger Mitteldeutscher BC deutlich mit 69:82.

Am zweiten Spieltag wird es für die Rockets nicht einfacher. Am Dienstagabend geht der Aufsteiger gegen den Playoff-Final-Teilnehmer des letzten Jahres EWE Baskets Oldenburg als klarer Außenseiter in sein erstes Heimspiel im deutschen Basketball-Oberhaus (ab 20.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1).

Oldenburg fuhr im ersten Saisonspiel einen 93:85-Sieg gegen die BG Göttingen ein und geht mit Selbstbewusstsein und Rückenwind in sein zweite Saisonspiel. Gegen den Underdog möchte sich der Favorit ebenfalls keine Blöße geben.

Die ersten beiden Partien am Dienstag starten bereits ab 15 Uhr, um 17.30 Uhr folgen drei weitere Partien, ehe die Rockets ab 20.30 Uhr gegen Oldenburg ran müssen (Der Spielplan der BBL).