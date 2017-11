Am Sonntag können sich alle Basketball-Fans auf ein absolutes Kracherduell freuen. Denn der achtmalige Meister und derzeitige Tabellenführer, ALBA Berlin, empfängt den Zweiten, FC Bayern München. SPORT1 zeigt die Partie ab 15 Uhr LIVE im Free-TV.

Nachdem die Hauptstädter in der vergangenen Saison enttäuschend in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden sind, läuft es in dieser Saison wieder. Nach acht Spielen thronen sie mit nur einer Niederlage an der Spitze, vor den Münchnern, die in sieben Partien ebenfalls nur einmal als Verlierer vom Parkett gingen.

Das Duell der Trainer

Die beiden Teams kennen sich aus den Vorjahren schon sehr gut. Viermal trafen die Klubs in den vergangenen fünf Jahren in den Playoffs als auch im Pokal aufeinander. 2014 feierten die Bayern in Berlin ihre erste Meisterschaft, 2016 feierte Berlin in München den Pokalsieg.

Von insgesamt 33 Duellen gewannen die Albatrosse 15, die Münchner siegten 18-mal. Es ist gleichzeitig das Duell der wohl bekanntesten Trainer, neben Bambergs Andrea Trinchieri, in der Baskeball-Bundesliga.

Bayern-Coach Aleksandar Djordjevic spielte beim FC Barcelona unter dem heutigen ALBA-Trainer Aito Garcia Reneses. Die Begegnung hat also alles zu bieten.

Ludwigsburg gegen Aufsteiger

Das einzige Team neben Bayern und Berlin, das erst eine Niederlage einsteckte, sind die MHP Riesen Ludwigsburg. Die Barockstädter spielen am Sonntag gegen den Aufsteiger Oettinger Rockets (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).