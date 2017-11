Serienmeister Brose Bamberg hat in der Bundesliga (BBL) wieder in die Spur gefunden.

Die mit drei Niederlagen aus den ersten sechs Spielen gestarteten Franken gewannen am Samstag deutlich mit 94:68 (44:29) bei den Basketball Löwen Braunschweig und halten den Anschluss an die Playoff-Plätze (DATENCENTER: Die Tabelle).

Das Team von Andrea Trinchieri hatte nur im Anfangsviertel Probleme, legte in einem überragenden zweiten Abschnitt (27:13) aber den Grundstein zum vierten Saisonsieg in der Liga. Dorell Wright überzeugte mit 20 Punkten. s. Oliver Würzburg hingegen kassierte beim 74:81 (34:38) bei der BG Göttingen die dritte Niederlage im achten Spiel und verpasste es, sich in der Spitzengruppe zu etablieren.

Die Bamberger sind immerhin auf internationalem Parkett auf dem Höhenflug. In der EuroLeague hatten die Franken am Donnerstag beim 75:69 beim serbischen Topklub Roter Stern Belgrad den dritten Sieg in Folge gefeiert.

Die Spiele im Stenogramm:

Basketball Löwen Braunschweig - Brose Bamberg 68:94 (29:44)

Beste Werfer: Eatherton (12), Morse (12), Kone (11) für Braunschweig - Wright (20), Hickman (16), Mitrovic (13), Lo (10) für Bamberg

Zuschauer: 3025

BG Göttingen - s.Oliver Würzburg 81:74 (38:34)

Beste Werfer: Rush (21), Stockton (20), Carter (11) für Göttingen - Benzing (23), Hammonds (16) für Würzburg

Zuschauer: 3254