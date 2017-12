Zum Abschluss des 11. Spieltags in der BBL kommt es am Sonntag (19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) zum Tabellen-Nachbarschaftsduell zwischen Brose Bamberg und den Telekom Baskets Bonn.

Beide Teams weisen nach zehn Spielen 12:8 Punkte auf. Der Fünfte aus Bonn kassierte am Freitag eine heftige 50:78-Niederlage beim FC Bayern. Die Partie in München war die erste einer Serie von drei Auswärtsspielen in Folge für die Rheinländer, die nach der Begegnung am Sonntag in Bamberg bereits am 6. Dezember erneut auf Reisen gehen. Dann steht in der Basketball Champions League die Partie beim italienischen Klub Sigidas Avellino an.

Drei Bonner Akteure punkten aktuell zweistellig. Neben Yorman Polas Bartolo (11,3) spielt vor allem Center Julian Gamble mit 13 Zählern und 6,3 Rebounds im Schnitt eine wichtige Rolle im Team von Head Coach Predrag Krunic. Auf Bamberger Seite ist Dorell Wright durch 12,4 Punkte pro Partie am gefährlichsten.

Überhaupt wird viel von den Bamberger Guards abhängen. Denn mit Luka Mitrovic fällt neben Elias Harris ein weiterer Akteur auf den großen Positionen aus.

Das Spiel gegen Bonn ist für Bamberg Auftakt einer Serie von fünf Heimspielen innerhalb von elf Tagen.