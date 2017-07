Die EM-Vorbereitung mit Dennis Schröder, Maxi Kleber und Co. live im Free-TV: Die SPORT1 GmbH hat von Lagardère Sports Germany plattformneutrale Medienrechte an den Auftritten der deutschen Basketball-Nationalmannschaft beim Supercup 2017 erworben.

Das Vierländerturnier findet vom 18. bis 20. August in Hamburg statt und ist wichtiger Bestandteil der Vorbereitung des Deutschen Basketball Bundes (DBB) auf die FIBA EuroBasket 2017.

SPORT1 überträgt alle drei Auftritte des deutschen Teams um NBA-Star Dennis Schröder live im Free-TV mit Kommentator Michael Körner.

Zum Auftakt trifft Deutschland am Freitag, 18. August, ab 18.25 Uhr auf Supercup-Titelverteidiger Russland. Am Samstag, 19. August, folgt ab 17.25 Uhr das Duell mit Polen. Das Kräftemessen mit Vizeweltmeister Serbien steigt am Sonntag, 20. August, ab 14.55 Uhr.

Zudem zeigt SPORT1 am Sonntag, 27. August, live ab 14.25 Uhr das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich in Berlin - für beide Teams ist es der letzte Test vor dem EM-Start am 31. August.

Schröder an der Seite von Zipser und Theis?

Der Basketball-Supercup in der Hamburger edel-optics.de Arena wird für die junge deutsche Mannschaft ein wichtiger Gradmesser vor der Basketball-Europameisterschaft.

Als Führungsspieler fest eingeplant ist Dennis Schröder von den Atlanta Hawks, der seinen Einsatz bereits zugesagt hat. Weiterhin hofft Basketball-Deutschland noch auf die EM-Teilnahme der NBA-Profis Paul Zipser (Chicago Bulls) und Daniel Theis (Boston Celtics).

Als weitere Leistungsträger der deutschen Mannschaft gelten unter anderem Johannes Voigtmann (Laboral Kutxa Vitoria), Maodo Lo (Brose Bamberg) und auch Maxi Kleber, der zur kommenden Saison von Bayern München zu den Dallas Mavericks wechselt.

Nach dem Supercup und der eine Woche später stattfindenden EM-Generalprobe gegen Frankreich reist das DBB-Team nach Tel Aviv, wo Deutschland seine fünf Vorrundenspiele gegen Gastgeber Israel, Litauen, Italien, die Ukraine und Georgien bestreitet.

Die EM-Endrunde wird vom 31. August bis 17. September in Israel, Finnland, Rumänien und der Türkei ausgetragen.

Die kommenden Sendezeiten des DBB-Teams auf SPORT1: