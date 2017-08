Die deutsche Nationalmannschaft muss bei der Europameisterschaft (31. August bis 17. September) ohne Bogdan Radosavljevic auskommen. Der Center darf sein rechtes Knie wegen einer Verletzung mindestens sechs Wochen lang nicht belasten. Das teilte Bundesligist ALBA Berlin, Klub des 24-Jährigen, am Montag mit.

Radosavljevic hatte sich zuletzt im Trainingslager des Nationalteams verletzt und deshalb am vergangenen Wochenende bereits beim Vier-Nationen-Turnier in Kasan/Russland gefehlt.

Auch Radosavljevics Vereinskollege Niels Giffey (26) muss seine ohnehin geringen Hoffnungen auf die Teilnahme an der EuroBasket wohl endgültig begraben. Der gebürtige Berliner leidet an einer Patellasehnenentzündung im rechten Knie und muss ein spezielles Aufbautraining absolvieren. Giffey gehörte wegen der Verletzung in diesem Sommer bislang nicht zum Kader des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Unterdessen benannte Bundestrainer Chris Fleming seinen Kader für den Supercup in Hamburg (18. bis 20. August LIVE im TV auf SPORT1). Bei einem der letzten Härtetest vor der EM trifft die DBB-Auswahl auf Polen, Russland und Serbien.

Auch die NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis stoßen zur Nationalmannschaft.

Der Kader für den Supercup:

Ismet Akpinar (ratiopharm ulm, 4 Länderspiele), Danilo Barthel (FC Bayern München, 18 Lsp.), Robin Benzing (Tecnyconta Zaragoza/ESP, 119 Lsp.), Bastian Doreth (medi Bayreuth, 72 Lsp.), Isaiah Hartenstein (Zalgiris Kaunas/LIT, 4 Lsp.), Patrick Heckmann (Brose Bamberg, 21 Lsp.), Alex King (FC Bayern München, 39 Lsp.), Maodo Lo (Brose Bamberg, 37 Lsp.), Dennis Schröder (Atlanta Hawks, 21 Lsp.), Lucca Staiger (Brose Bamberg, 104 Lsp.), Karsten Tadda (EWE Baskets Oldenburg, 67 Lsp.), Daniel Theis (Boston Celtics, 22 Lsp.), Johannes Thiemann (MHP RIESEN Ludwigsburg, 10 Lsp.), Akeem Vargas (ALBA Berlin, 40 Lsp.), Johannes.Voigtmann (Baskonia Vitoria/ESP, 42 Lsp.)