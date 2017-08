Was tut man nicht alles für seine Haare?

Man wäscht und shampooniert sie, man pflegt und stylt sie. Ebenso wie jeder andere handhaben es auch die Sportler so.

Doch Dennis Schröder geht für seine Haarpflege einen Schritt weiter und setzt auf professionelle Hilfe: Der NBA-Star lässt sich von einem privaten Friseur bei der Basketball-EM in Finnland, Israel, Rumänien und der Türkei (vom 31. August bis zum 17. September) begleiten.

"Der kommt ins Hotel, kümmert sich um meine Haare, wenn ich geduscht habe, oder auch vor den Spielen", wird Schröder in der Bild zitiert.

Ob die Rundumpflege sich auch positiv auf seine Leistungen auswirkt, wird sich in den nächsten Tagen erweisen. Das deutsche Team startet am Donnerstag in Tel Aviv gegen die Ukraine ins Turnier.

