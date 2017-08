Vom 31. August bis zum 17. September findet die 40. Basketball-Europameisterschaft statt (Highlights der deutschen Partien und von den Finalspielen im TV auf SPORT1). In Finnland, Israel, Rumänien und der Türkei kämpfen 24 Teams um den Titel.

Während die Vorrunde in allen vier Ländern stattfindet, steigt die K.O.-Runde ausschließlich in der Türkei. Auch das deutsche Team mit Anführer Dennis Schröder hofft bei der Basketball-EM auf einen Coup.

SPORT1 hat alle Infos zur FIBA Eurobasket 2017 (Der Spielplan im Überblick).

Wer spielt mit?

24 Teams haben sich für die europäische Kontinentalmeisterschaft qualifiziert. In der Gruppe A spielen Polen, Griechenland, Frankreich, Finnland, Island und Slowenien.

Das deutsche Team ist in der Gruppe B beheimatet und bekommt es mit Israel, Litauen, Georgien, Italien und der Ukraine, die am Donnerstag erster Gegner ist (14.45 Uhr im LIVETICKER, Highlights um 19 Uhr im TV auf SPORT1), zu tun. Die deutschen Vorrundenspiele finden in Israel statt.

Titelverteidiger Spanien ist in der Gruppe C gemeinsam mit Kroatien, Tschechien, Montenegro, Rumänien und Ungarn. In der Gruppe D trifft die Türkei auf Großbritannien, Russland, Serbien, Lettland und Belgien.

Wie ist der Modus der Eurobasket?

In der Vorrunde der Eurobasket gibt es vier Gruppen á sechs Teams. Die ersten vier Teams in jeder Gruppe erreichen die K.O-Phase, welche komplett in Istanbul ausgespielt wird. Erstmals gibt es keine Platzierungsspiele mehr für die ausgeschiedenen Teams (Die Tabellen im Überblick).

Wann spielt Deutschland?

31. August, 14.45 Uhr: Deutschland - Ukraine im LIVETICKER (Highlights ab 19 Uhr im TV auf SPORT1)

2. September, 14.45 Uhr: Georgien - Deutschland im LIVETICKER (Highlights ab 15.30 Uhr im TV auf SPORT1)

3. September, 17.30 Uhr: Deutschland - Israel im LIVETICKER (Highlights ab 18 Uhr im TV auf SPORT1)

5. September, 17.30 Uhr: Italien - Deutschland im LIVETICKER (Highlights ab 23 Uhr im TV auf SPORT1)

6. September, 13.45 Uhr: Deutschland - Litauen im LIVETICKER (Highlights ab 18 Uhr im TV auf SPORT1)

Wer sind die Favoriten?

Topfavorit der Basketball-EM ist der amtierende Europameister Spanien, der wieder mit beiden Gasol-Brüdern antritt. Litauen, Vize-Europameister von 2015, und Frankreich, der Drittplatzierten der Euro 2015, sind ebenfalls heiß gehandelt.

Auch Vize-Olympiasieger Serbien ist ein Titelkandidat, obwohl das Team von Bayenrn-Trainer Alexander Djordjevic auf Topstars wie Milos Teodosic, Nikola Jokic und Miroslav Raduljica verzichten muss.

Das deutsche Team hat nur Außenseiterchancen im Kampf um die Medaillen. Bei der EM 2015 scheiterte das deutsche Team in der Vorrunde.

Welche Stars fehlen?

Bei Serbien fehlen mit Milos Teodosic und Nikola Jokic zwei der größten europäischen Stars, dazu fällt auch Miroslav Raduljica aus. Spanien muss die Verletzung von Guard Sergio Llull verkraften.

Die Griechen haben nach der Posse um Giannis Antetokounmpo wohl keine Chance auf eine Medaille. Deutschland muss ohne Paul Zipser und Maxi Kleber auskommen, auch Dirk Nowitzki ist nach seinem Rücktritt 2015 nicht mehr dabei.

Bei Frankreich fehlen Tony Parker, Nicolas Batum und Rudy Gobert. Danilo Gallinari steht den Italienern nach seinem Ausraster im Testspiel nicht zur Verfügung, die Polen werden NBA-Center Marcin Gortat vermissen. Aus politischen gründen bootete die Türkei NBA-Star Enes Kanter aus.

Wer zeigt die Basketball-EM 2017 live?

Die Telekom überträgt die deutschen Partien und weitere Spiele live über Telekom Sport im TV, online im Livestream über telekomsport.de und mobil in der App.

SPORT1 zeigt die Higlights der deutschen Spiele sowie Höhepunkte der Halbfinal- und Finalpartien im TV und Stream und begleitet alle Partien im LIVETICKER auf SPORT1.de.

Wer spielt für Deutschland?

Der Kader des Teams von Bundestrainer Chris Fleming wird angeführt von Dennis Schröder von den Atlanta Hawks und Daniel Theis von den Boston Celtics.

Außerdem nominierte Fleming noch Ismet Akpinar (ratiopharm Ulm), Maodo Lo, Lucca Staiger und Patrick Heckmann (alle Brose Bamberg), Johannes Thiemann (MHP Riesen Ludwigsburg), Karsten Tadda (EWE Baskets Oldenburg), Danilo Barthel (FC Bayern), Johannes Voigtmann (Laboral Kuxta), den derzeit vereinslosen Robin Benzing und Isaiah Hartenstein (zuletzt Zalgiris Kaunas), dessen Zukunft nach dem Draft durch die Houston Rockets ebenfalls noch ungeklärt ist.

Die NBA-Profis Paul Zipser und Maxi Kleber sagten für die EM ab, Tibor Pleiß wurde nach dem Wirbel im vergangenen Jahr nicht nominiert.

Die Sendezeiten der Basketball-EM-Highlights auf SPORT1 im Überblick: *

Datum Uhrzeit Programm Donnerstag, 31. August 19:00 Uhr Basketball-Europameisterschaft Highlights u.a. von Deutschland – Ukraine Sonntag, 3. September 15:30 Uhr Basketball-Europameisterschaft Highlights u.a. von Deutschland – Georgien Montag, 4. September 18:00 Uhr Basketball-Europameisterschaft Highlights u.a. von Deutschland – Israel Dienstag, 5. September 23:00 Uhr Basketball-Europameisterschaft Highlights u.a. von Deutschland – Italien Mittwoch, 6. September 18:00 Uhr Basketball-Europameisterschaft Highlights u.a. von Deutschland – Litauen Freitag, 15. September 23:00 Uhr Basketball-Europameisterschaft Highlights Halbfinals Montag, 18. September 18:00 Uhr Basketball-Europameisterschaft Highlights Finale

*weitere Highlight-Sendungen abhängig vom Abschneiden der deutschen Mannschaft