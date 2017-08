Die deutschen Basketballer haben ihre EM-Generalprobe trotz einer guten Leistung von NBA-Profi Dennis Schröder knapp verloren.

Vier Tage vor dem Auftaktspiel bei der 40. EuroBasket unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming dem Spitzenteam Frankreich in Berlin 79:85 (40:53).

Schlüsselspieler Schröder von den Atlanta Hawks war mit 23 Punkten bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes, die am Donnerstagnachmittag in Tel Aviv/Israel im ersten Vorrundenspiel auf die Ukraine trifft.

Die weiteren Gegner in der Gruppe B sind Georgien, Gastgeber Israel, Italien und Litauen. Vier Mannschaften kommen ins Achtelfinale.

Vor 6137 Zuschauern in der Halle am Ostbahnhof in Berlin kamen die Gastgeber dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit vor dem Schlussviertel zwar bis auf zwei Punkte heran, am Ende mussten sie sich dem Europameister von 2013 jedoch geschlagen geben.