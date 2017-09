Deutschlands letzter Vorrundengegner Litauen ist bei der Basketball-EM als erstes Team aus der Gruppe B ins Achtelfinale eingezogen.

Der dreimalige Europameister gewann nach einer überlegenen Vorstellung in Tel Aviv/Israel 94:62 (44:30) gegen die Ukraine und hat damit vorzeitig einen Platz für die Finalrunde in Istanbul/Türkei sicher. Litauen spielt am Mittwoch (13.45 Uhr MESZ) gegen die deutsche Mannschaft.

Durch den Sieg der Balten steht gleichzeitig fest, dass die deutsche Mannschaft am Dienstag auch im Falle einer Niederlage gegen Italien (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER, Highlights am Mittwoch ab 18 Uhr im TV auf SPORT1) weiterkommen könnte. Sollte im letzten Spiel des Tages Gastgeber Israel die Georgier schlagen, würde die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in jedem Fall die Vorrunde in ihrer Sechserstaffel auf einem der ersten vier Plätze beenden.

In der Gruppe D zog Lettland um NBA-Profi Kristaps Porzingis in Istanbul durch ein 84:69 (34:44) gegen Russland ins Achtelfinale ein.