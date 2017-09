Die deutschen Basketballer haben bei der EM den Gruppensieg klar verpasst: Das Team um Starspieler Dennis Schröder verlor in Tel Aviv gegen Medaillenkandidat Litauen deutlich mit 72:89 (43:47) und konnte dabei kaum an die überzeugenden Auftritte zuvor anknüpfen (Highlights ab 18 Uhr im TV auf SPORT1).

Platz zwei nach fünf Duellen bedeutet dennoch die beste Vorrundenplatzierung seit 2007 und sollte der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) Selbstvertrauen für das anstehende Achtelfinale gegen Frankreich schenken.

In der Partie am Samstag (ab 11.15 Uhr im LIVETICKER) wird sich die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming in Istanbul weiter steigern müssen.

"Wir wissen, dass wir hier gegen einen absoluten Titelkandidaten verloren haben", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss: "Ab jetzt fokussieren wir uns auf das Spiel gegen Frankreich, wir wollen unter die besten Acht kommen. Einen Knacks gibt es nicht."

Große Probleme mit NBA-Bigmen

Gegen Litauen war Spielmacher Schröder mit 26 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft, die bereits mit einem überzeugenden 61:55 am Dienstag gegen Italien den Einzug in die nächste Runde geschafft hatte. Auch Robin Benzing (11) und Isaiah Hartenstein (10) punkteten zweistellig.

Mit dem dreimaligen Europameister Litauen hatte das deutsche Team aber zeitweise große Probleme in der Verteidigung, die NBA-erfahrenen Kraftpakete Jonas Valanciunas und Donatas Motiejunas setzten sich immer wieder durch.

Vor allem dank Schröder, der keinerlei Probleme mit seiner angeschlagenen linken Hand zu haben schien, blieb Deutschland aber zunächst dran. Einen Alley-Oop-Pass des Spielmachers verwertete Hartenstein spektakulär zum 43:42 (20.), zur Pause führte jedoch Litauen.

Auch nach dem Wechsel lief die DBB-Auswahl weiter einem Rückstand hinterher, Litauen kontrollierte die Mehrzahl der Rebounds.

Youngster Hartenstein wehrte sich unter dem Korb nach Kräften, doch der Rückstand betrug zeitweise 17 Punkte. Im Schlussabschnitt kämpften Schröder und Co. vergeblich gegen den überlegenen Gegner an.

Vielversprechende Vorrunde

Der Gruppensieg wäre die Krönung einer bis dahin fast perfekten Vorrunde gewesen. Abgesehen vom letzten Viertel gegen Israel, als die deutsche Mannschaft einen 16-Punkte-Vorsprung verspielte, lief es während der vollgepackten Woche in Israel glänzend. So gut, wie seit Dirk Nowitzkis Glanztagen nicht mehr.

Fleming hat seine Mannschaft bestens auf die jeweiligen Gegner eingestellt und er hat es geschafft, eine Einheit zu Formen. Teamwork, Teamgeist, die Gruppe funktioniert über eine starke Defense - und versteckt sich nicht hinter Schröders großen Fertigkeiten.

Der Point Guard von den Atlanta Hawks ist die erwartet zentrale Figur auf dem Feld und hat seinem Team Siegermentalität eingeimpft. "Wir dürfen vor niemandem Angst haben", sagt er stets.

Und es liefern auch andere, gerade beim Scoring. Anfangs war es Kapitän Benzing, danach Daniel Theis, dann Johannes Voigtmann. Mit einem Alleinunterhalter läuft das DBB-Team nicht auf.