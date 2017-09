Kapitän Robin Benzing sieht jetzt und in Zukunft große Möglichkeiten für das deutsche Basketball-Nationalteam. "Wir haben extrem viel Potenzial in der Mannschaft. Und wenn die Spieler, die jetzt abgesagt haben, also Maximilian Kleber oder Paul Zipser, auch mal einen Sommer zusammen sein können, dann haben wir noch mal mehr Potenzial", sagte der 28-Jährige der FAZ am Rande der EM.

Highlights der deutschen EM-Spiele im TV auf SPORT1

Kleber (Dallas Mavericks) und Zipser (Chicago Bulls) hatten für das Turnier abgesagt, um sich auf die neue Saison in der Profiliga NBA vorzubereiten.

"Die Europameisterschaft ist wichtig und muss von den Spielern auch gespielt werden. Das heißt nicht, dass ich etwas gegen die Leute habe, die nun abgesagt haben. Die haben ihre guten Gründe, und auch ich hätte einen riesigen gehabt", sagte Benzing. Die Frau des derzeit ältesten Nationalspielers hat während der EM ein Kind zur Welt gebracht.

Benzings Vertrag beim spanischen Klub CAI Saragossa ist ausgelaufen. Der frühere Münchner ist weiter auf Jobsuche. "Es gibt noch nichts, ich kann auch über Gespräche nichts sagen."