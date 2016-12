Thriller in der Euroleague: In letzter Sekunde hat der deutsche Basketballmeister Brose Bamberg seine fünfte Niederlage in Folge kassiert und verliert das Viertelfinale immer mehr aus den Augen.

Der noch ungeschlagene Tabellenführer der Bundesliga unterlag am Donnerstag trotz beeindruckender Aufholjagd dem Titelverteidiger ZSKA Moskau mit 88:90 (30:41) und rutschte nach der achten Pleite im zehnten Spiel auf den letzten Tabellenplatz ab (SERVICE: Die Tabelle).

"Wir haben uns zurückgekämpft, waren vorne. Da ist es unglaublich enttäuschend, wieder das Spiel aus der Hand zu geben", sagte Nationalspieler Patrick Heckmann bei Telekom Basketball.

Bambergs Führung hält nicht lang

Die Bamberger führten nach starkem Beginn 6:0, gerieten aber Mitte des ersten Viertels mit 6:10 in Rückstand. Im zweiten Abschnitt zog Moskau erstmals um mehr als zehn Punkte davon und baute den Vorsprung kurz nach der Halbzeit auf 19 Zähler aus.

Vier Minuten vor Schluss führte Bamberg erstmals wieder seit der neunten Minute. Doch in allerletzter Sekunde traf Witali Fridson zum 88:90. Bester Werfer der Gastgeber war Nicolo Melli mit 26 Punkten.

Nach der erneuten knappen Niederlage in der Euroleague war den Bamberger Spielern die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. "Das ist so bitter. Wir haben uns wieder um den Lohn der harten Arbeit gebracht", sagte Daniel Theis.

Das Spiel im Stenogramm:

Brose Bamberg - ZSKA Moskau 88:90 (30:41)

Beste Werfer: Melli (26), Theis (19), Causeur (12), Strelnieks (11) für Bamberg - Teodosic (31), Woronzewitsch (25) für Moskau

Zuschauer: 6030