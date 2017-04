Meister Brose Bamberg hat bei der Rückkehr seines Ex-Spielers Brad Wanamaker in der EuroLeague eine späte Pleite kassiert.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri, das keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale hat, unterlag dem türkischen Vertreter Darüssafaka Istanbul um Point Guard Wanamaker am vorletzten Spieltag der Hauptrunde mit 97:99 (40:29) nach Verlängerung.

Wanamaker war mit 30 Punkten der überragende Akteur bei den Gästen, bester Werfer der Gastgeber war vor 6150 Zuschauern der Franzose Fabien Causeur mit 15 Punkten.

Wanamaker hatte von 2014 bis 2016 für Bamberg gespielt und war in dieser Zeit zweimal Meister geworden. Nachdem er in seiner ersten Bundesliga-Saison bereits "Most Valuable Player" der Finalrunde geworden war, sicherte er sich in der vergangenen Spielzeit den Titel des besten Spielers der Hauptrunde.

Die Partie im Stenogramm:

Brose Bamberg - Darüssafka Istanbul/Türkei 97:99 (40:29, 84:84) n.V.

Beste Werfer: Causeur (15), Theis (13), Lo (13), Melli (12), Zisis (11), Miller (11) für Bamberg - Wanamaker (30), Clyburn (26), Moerman (19), Harangody (10) für Istanbul

Zuschauer: 6150