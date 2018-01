Anzeige

vergrößernverkleinern Brose Bamberg verliert in der Euroleague die Playoffs langsam aus den Augen © Getty Images

Tel Aviv - Bamberg kassiert in der EuroLeague die fünfte Pleite in Serie. Bei Maccabi Tel Aviv geben sie den Sieg kurz vor Ende noch aus der Hand. Die Playoffs rücken in weite Ferne.