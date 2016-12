Anzeige

Zaza Pachulia fordert Dirk Nowitzki zu Duell bei Basketball-EM auf Kuriose Comeback-Bitte an Nowitzki

vergrößernverkleinern Dirk Nowitzki und Zaza Pachulia spielten in der vergangenen Saison in Dallas zusammen © Getty Images

Ein ehemaliger Teamkollege will Dirk Nowitzki zu einem Comeback im Nationalteam bewegen. Nach der Auslosung schickt er via Twitter die Bitte an den deutschen Superstar.