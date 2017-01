Anzeige

Basketball: Dennis Schröder traut seiner Generation einen Titel im Nationalteam zu Schröder glaubt an Titel mit DBB-Team

Dennis Schröder will mit dem DBB-Team einen großen Titel holen

Dennis Schröder hält in den nächsten Jahren einen großen Titel der deutschen Nationalmannschaft für möglich. Bei der EM-Endrunde in diesem Sommer will er dabei sein.