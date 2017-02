Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihren letzten Härtetest vor der Europameisterschaft (31. August bis 17. September) gegen ein internationales Schwergewicht.

Die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming trifft am 27. August (15.00 Uhr) in Berlin auf Frankreich, den Europameister von 2013 und WM-Dritten von 2014. "Dieses Spiel in der heißen Vorbereitungsphase ist extrem wichtig. Hier können wir den Ernstfall für die EM proben", sagte Fleming. Bei den Franzosen laufen unter anderem die NBA-Stars Rudy Gobert (Utah Jazz) und Nicolas Batum (Charlotte Hornets) auf.

Vier Tage später startet die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Tel Aviv gegen die Ukraine (14.45) in die EM. Anschließend stehen die Gruppenspiele gegen Georgien (2. September/14.45), Gastgeber Israel (3. September/20.30), Italien (5. September/17.30) und Litauen (6. September/13.45) auf dem Programm.

Vier Teams aus jeder der vier Sechsergruppen kommen ins Achtelfinale. Die Finalrunde (ab 9. September) findet in Istanbul statt. Deutschland war bei den Europameisterschaften 2013 und 2015 jeweils in der Vorrunde gescheitert.