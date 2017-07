Nationalspieler Dennis Schröder ist von der NBA für das "Africa Game" am 5. August in Johannesburg nominiert worden. Zeitgleich ist ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Erfurt gegen Belgien angesetzt, für das der 23-Jährige ebenfalls eingeplant ist.

DBB-Pressesprecher Christoph Büker geht davon aus, dass der Point Guard der Atlanta Hawks wie geplant für Deutschland spielen wird: "Eine Nominierung ist ja nicht mit einer Teilnahme gleichzusetzen. Uns ist davon jedenfalls nichts bekannt", sagte Büker.

In der offiziellen NBA-Pressemitteilung ist Schröder, dessen Eltern aus Gambia stammen, für den Kader des Team Afrika gelistet. Gegner ist eine Weltauswahl, die von Kapitän Dirk Nowitzki angeführt wird.

Das "NBA Africa Game" wird zum zweiten Mal ausgetragen. Bei der Erstauflage 2015 gewann die Weltauswahl mit 101:97.