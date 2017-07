Dennis Schröder wird nun doch am Africa Game der NBA teilnehmen. Das teilte der Deutsche Basketball-Bund mit.

"Die Nominierung von Dennis für das NBA Africa Game ist eine große Ehre für ihn. Insofern ist es klar, dass er dort spielen wird", sagte Bundestrainer Chris Fleming.

Dadurch verpasst Schröder den Test des Nationalteams gegen Belgien am 5. August vor der Europameisterschaft und wird erst später zum Team stoßen. "Anschließend steht Dennis dann vor der Herausforderung sich so schnell wie möglich zu integrieren, die Leaderposition wahrzunehmen und sich mit dem Team auf die EuroBasket vorzubereiten", so Fleming.

Wende: Schröder fehlt im Test

Eine Woche zuvor hatte der DBB bei Schröders Nominierung noch eine andere Meinung zu dem Thema. "Eine Nominierung ist ja nicht mit einer Teilnahme gleichzusetzen. Uns ist davon jedenfalls nichts bekannt", sagte Pressesprecher Christoph Büker.

Beim Africa Game in Johannesburg trifft eine Weltauswahl um Kapitän Dirk Nowitzki auf ein Team Africa, zusammengestellt aus Spielern, die in Afrika geboren wurden oder die in zweiter Generation aus Afrika abstammen. Nun gibt es also die Wende. Es ist nicht der einzige erneute Rückschlag für die deutschen Basketballer.

Kleber sagt für EM ab

Wenige Tage nach seiner Unterschrift bei den Dallas Mavericks hat Maximilian Kleber seine Teilnahme an EM (31. August bis 17. September) abgesagt. "Ich bin jetzt an einem ganz wichtigen Punkt meiner Karriere mit einer neuen, großen Herausforderung angelangt und möchte alles dafür tun, dass sich mein Traum von der NBA erfüllt", sagte der 25-Jährige.

Kleber hatte in der vergangenen Woche einen Zweijahresvertrag bei den Texanern unterschrieben und will sich nun ganz darauf konzentrieren, beim Verein von Superstar Dirk Nowitzki den Sprung in den Kader zu schaffen. "Es ist sehr schade, dass Maxi uns in diesem Sommer nicht unterstützen kann. Wir haben Verständnis dafür, dass der Klub ihn möglichst gut auf die Saison vorbereiten möchte", sagte Bundestrainer Chris Fleming.

Dem DBB fehlen bei der EM aller Voraussicht nach auch Paul Zipser (Chicago Bulls) und Daniel Theis, der vor einer Unterschrift bei den Boston Celtics steht.