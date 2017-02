Margareta Kozuch (30) hat nach ihrem Wechsel zum Beachvolleyball eine erfolgreiche Premiere gefeiert.

In ihrem ersten Einsatz bei einem internationales Turnier gewann die langjährige Hallen-Spielerin beim Major in Fort Lauderdale/Florida an der Seite von Karla Borger 21:13, 22:20 gegen Ana Gallax/Georgina Klug aus Argentinien.

Kozuch, die in der Halle mit der deutschen Nationalmannschaft zweimal EM-Silber holte, hat als Partnerin von Borger die Nachfolge der zurückgetretenen Britta Büthe angetreten.

Das Duo aus Stuttgart ist in den USA mit einer Wildcard am Start. Kozuch hatte ihren Wechsel in den Sand im Oktober bekannt gegeben.