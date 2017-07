Die Mitfavoritinnen Chantal Laboureur und Julia Sude sind bei der Beachvolleyball-WM in Wien weiter nicht zu stoppen.

Einen Tag nach ihrem Auftaktsieg in der Vorrundengruppe B ließen die Weltranglistenzweiten am Sonntag auch den Kubanerinnen Lidiannis Echeverria Benitez/Leila Consuelo Martinez Ortega keine Chance und gewannen problemlos mit 2:0 (21:16, 21:14).

Damit steht Deutschlands Top-Duo, das vor drei Wochen in Gstaad seinen zweiten Major-Titel auf der World-Tour errang, so gut wie sicher in der K.o.-Runde.

Schon ein Sieg der spanischen Gruppengegnerinnen Elsa Baquerizo/Amaranta Fernandez Navarro gegen das kolumbianische Geschwisterpaar Andrea und Claudia Galindo am Mittag (13 Uhr) würde für Laboureur und Sude die sichere Qualifikation für das Sechzehntelfinale bedeuten.

Bereits am Vortag hatten sich die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie das in diesem Jahr neu gegründete Beach-Duo Karla Borger/Margareta Kozuch in der Gruppe D nach jeweils zwei Siegen für die Runde der letzten 32 qualifiziert.