Markus Böckermann und Lars Flüggen stehen bei der Beachvolleyball-WM in Wien vor dem Aus. Die beiden Hamburger verloren am Sonntag auch ihr zweites von drei Vorrundenspielen und mussten sich dem an Position zwei gesetzten lettischen Top-Duo Janis Smedins/Aleksandrs Samoilovs nach hartem Kampf mit 0:2 (19:21, 15:21) geschlagen geben.

Bereits am Freitag hatten Böckermann und Flüggen ihre Auftaktpartie in der Gruppe B gegen die Katarer Jefferson Santos Pereira/Cherif Younousse verloren (0:2). Vor einer Woche hatte das einzige deutsche Männerteam bei der WM noch das Grand-Slam-Turnier im polnischen Olsztyn gewonnen und war mit viel Selbstvertrauen in Österreichs Hauptstadt gereist.

In ihrem abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag (14.30 Uhr) ist ein Sieg für Böckermann/Flüggen gegen die Venezolaner Carlos Rangel und Jonathan Golinando Pflicht, um die Chance auf die K.o.-Runde am Leben zu erhalten.

Am Mittag wollen sich derweil die bei den Frauen als Mitfavoritinnen geltenden Chantal Laboureur und Julia Sude ihren zweiten Sieg auf der Donauinsel holen. Gegnerinnen der Weltranglistenzweiten sind um 12 Uhr in der Gruppe B die Kubanerinnen Lidiannis Echeverria Benitez/Leila Consuelo Martinez Ortega.

Auch Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Berlin/Leverkusen) sind einen Tag nach ihrer Auftaktniederlage wieder im Einsatz. Sie bekommen es in Gruppe A mit den Lokalmatadorinnen Teresa Strauss und Katharina Holzer zu tun (14 Uhr).

Die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder der jeweils zwölf Vierergruppen bei Männern und Frauen sowie die vier besten Dritten qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde. Die übrigen Drittplatzierten ermitteln in einer zusätzlichen Runde die letzten vier Teilnehmer der Sechzehntelfinals.