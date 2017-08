Chantal Laboureur und Julia Sude werden bei der Beachvolleyball-WM in Wien ihrer Favoritenrolle weiter gerecht.

Das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen blieb mit dem 2:0 (21:17, 21:16) gegen die Spanierinnen Elsa Baquerizo/Amaranta Fernandez Navarro auch im dritten Vorrundenspiel ohne Satzverlust und sicherte sich souverän Platz eins in der Gruppe B.

Da sowohl die Erst- und Zweitplatzierten aus jeder der jeweils zwölf Vierergruppen bei Männern und Frauen als auch die vier besten Dritten sicher in die K.o.-Runde kommen, waren die Weltranglistenzweiten Laboureur und Sude bereits vor der Partie für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

"Der Gruppensieg war ein Teilziel von uns. Wir spielen einen ganz guten Streifen momentan und wollen das auch weiter so halten", sagte Laboureur, sah aber trotz der lockeren Siege noch Verbesserungspotenzial: "Wir hatten so viele Breakchancen auf der Hand, und dann haben wir die doch nicht gemacht, da können wir noch einen Zahn zulegen. Beim Aufschlag haben wir auch noch nicht ganz so viel Druck gemacht. So gibt es an jeder Ecke noch ein bisschen was, was wir verbessern wollen."

Auch Ludwig und Walkenhorst für K.o.-Runde qualifiziert

Schon am Samstag hatten sich auch die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie das neu gegründete Beach-Duo Karla Borger/Margareta Kozuch in der Gruppe D vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert.

Am Mittag spielen Victoria Bieneck und Isabel Schneider in Gruppe A um den direkten Einzug in die Runde der letzten 32. Die Hürde ist jedoch äußerst hoch: Gegnerinnen sind um 12.30 Uhr keine Geringeren als die Weltranglistenersten Larissa/Talita aus Brasilien.

Für das einzige deutsche Männerteam, Markus Böckermann und Lars Flüggen, geht es anschließend (14.30 Uhr) um alles oder nichts. Im Duell der beiden noch sieglosen Teams in Gruppe B kämpfen die Hamburger gegen die Venezolaner Carlos Rangel und Jonathan Golindano um Platz drei. Nur der Sieger der Partie erhält die Chance, sich über die "Lucky-Loser-Runde" noch für das Sechzehntelfinale zu qualifizieren.