Chantal Laboureur und Julia Sude pflügen bei der Beachvolleyball-WM in Wien weiter ungebremst durch den Sand der Donauinsel. Im Achtelfinale setzten sich die Weltranglistenzweiten gegen Riikka Lehtonen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland mit 2:0 (21:17, 21:19) durch.

Lediglich Mitte des zweiten Satzes bekundete das Duo einige Mühe, als dem finnischen Team fünf Punkte in Folge gelangen. In den entscheidenden Momenten bewiesen Laboureur und Sude jedoch eindrucksvoll ihre Nervenstärke.

Damit behielt das deutsche Topteam seine weiße Weste und bleibt bei den Titelkämpfen weiter ohne Satzverlust. Im Viertelfinale warten am Freitag die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes.

Ludwig/Walkenhorst noch dabei

Am Nachmittag wollen auch die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst ihren Traum von der ersten WM-Medaille am Leben erhalten. Sie kämpfen um 16.30 Uhr gegen die US-Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Claes um einen Platz in der Runde der letzten Acht.