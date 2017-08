Die beiden deutschen Topduos Laura Ludwig/Kira Walkenhorst und Chantal Laboureur/Julia Sude geben sich bei der Beachvolleyball-WM in Wien weiter keine Blöße. Beide Teams hatten bei ihrem ersten Auftritt in der K.o.-Runde wenig Probleme und zogen am Mittwoch souverän ins Achtelfinale ein.

Die Olympiasiegerinnen Ludwig und Walkenhorst bestanden ihren ersten Härtetest bei der WM und bezwangen im Sechzehntelfinale die Chinesinnen Fan Wang und Yuan Yue mit 2:0 (21:19, 21:14).

Die beiden noch ungeschlagenen Hamburgerinnen bekundeten lediglich Anfang des ersten Satzes einige Mühe mit den Asiatinnen, die am Vortag Victoria Bieneck und Isabel Schneider in den Lucky-Loser-Playoffs aus dem Turnier geworfen hatte.

Deutsches Duell an Laboureur/Sude

Immer noch ohne Satzverlust sind hingegen die Weltranglistenzweiten Laboureur und Sude. Das Duo ließ im deutschen Duell in der Runde der letzten 32 den Berlinerinnen Nadja Glenzke/Julia Großner keine Chance und siegte klar mit 2:0 (21:14, 21:12).

Im Achtelfinale bekommen es Ludwig und Walkenhorst am Donnerstag mit den US-Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Claes zu tun. Laboureur und Sude müssen in der nächsten Runde gegen das finnische Duo Riikka Lehtonen/Taru Lahti-Liukkonen in den Sand.

Ausgeschieden sind hingegen Karla Borger und Margareta Kozuch. Die Wildcard-Inhaberinnen zogen im Sechzehntelfinale gegen die Kanadierinnen Heather Bansley und Brandie Wilkerson den Kürzeren und verabschiedeten sich mit einem 0:2 (16:21, 19:21) von ihrer ersten gemeinsamen WM.

Am Abend kämpfen derweil Markus Böckermann und Lars Flüggen um einen Platz im Sechzehntelfinale. Das einzige deutsche Männerteam in Wien trifft in den Lucky-Loser-Playoffs der schwächsten Gruppendritten auf die Italiener Alex Ranghieri und Adrian Carambula.