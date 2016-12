Die frühere Weltranglisten-Erste Victoria Azarenka ist zum ersten Mal Mutter geworden. Am Montag brachte die Weißrussin einen gesunden Jungen zur Welt.

Auf ihrem Twitter-Account schrieb Azarenka: "Heute hatte ich meinen härtesten Kampf und meinen schönsten Sieg."

Im Juli hatte die 27-Jährige ihre Saison überraschend für beendet erklärt. "Wir könnten nicht glücklicher sein und fühlen uns gesegnet, diese aufregende Reise mit der Gründung einer gemeinsamen Familie zu beginnen."

Azarenka will an die Spitze zurück

Nach ihrer Babypause will Azarenka auf jeden Fall auf die Tennistour zurückkehren. "Ich wurde wahrhaft inspiriert von so vielen starken Frauen, die an die Spitze ihres Spors zurückgekehrt sind, nachdem sie Kinder bekommen haben. Ich plane genau das gleiche zu tun."