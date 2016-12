Jedes Jahr zu Weihnachten, so will es die Tradition, veröffentlicht der FC Bayern ein Video.

In den letzten drei Jahren schmetterte die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in friedlicher Einigkeit jeweils ein paar Weihnachts-Klassiker. Dieses Jahr konnten sich die Bayern-Profis aber offenbar einfach nicht darauf einigen, was sie denn nun zum Besten geben sollen.

Daher teilte sich das Team von Carlo Ancelotti für die neuste Ausgabe des Xmas-Videos kurzerhand in Gruppen auf. David Alaba und Franck Ribery entschlossen sich für eine kleine Tanzeinlage.

Thomas Müller und Joshua Kimmich boten eine etwas schräge Version von "Stille Nacht" dar, Xabi Alonso und Robert Lewandowski grüßten lieber mit Style.

So unterschiedlich die Vorstellungen auch waren, eins ist klar: Der FC Bayern ist in Weihnachtsstimmung.