Ein Top-Spieler ist er schon, nun wird Antoine Griezmann auch zum Superhelden - und zwar zum Superhelden schlechthin.

Der Flügelstürmer von Atletico Madrid wird Superman synchronisieren, in der französischen Übersetzung des "Lego Batman Movie". Das gab der 25-Jährige via Facebook bekannt.

In dem Animationsfilm, der am 9. Februar in Deutschland anläuft, treten die Comic-Helden als Lego-Figuren auf. Batman steht dabei im Mittelpunkt, Griezmanns Rolle als Superman ist nur eine kleine - die aber ihren Teil dazu beitragen wird, dem Film in Frankreich zusätzliche Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Griezmann ist übrigens nicht der einzige Fußball-Star, der den Film mitsynchronisiert: Mittelfeldspieler Blaise Matuidi von Paris Saint-Germain übernimmt die Sprechrolle von "The Flash".