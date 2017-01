Lionel Messi hat die Pläne für seine Hochzeit mit Antonella Rocuzzo vorangetrieben. Das Datum, die Kirche und ein Saal für die große Feier stehen laut spanischen Berichten fest.

Vor allem der Zeitpunkt der Trauung verblüfft. Messi und seine Lebensgefährtin heiraten laut Primicias Ya in der Sommerpause am 24. Juni - an diesem Tag wird der Starkicker des FC Barcelona auch 30 Jahre alt. Die religiöse Zeremonie steigt zunächst in der Catedral de Rosario, anschließend wird in Arroyo Seco weitergefeiert.

Etwa 600 Gäste werden zu Messis Hochzeit erwartet, darunter auch Weggefährten aus dem Sport und Unterhaltungsstars. Messi und Rocuzzo kennen sich seit 1996 und leben seit 2008 zusammen. Das Paar hat mit Thiago und Mateo zwei Söhne.