Sportstars aus den USA wie Shaquille O'Neal oder Rob Gronkowski haben es vorgemacht. Nun hatte auch NFL-Akteur Odell Beckham Jr. seinen großen Auftritt bei Undercover Lyft.

In der Video-Serie geben sich Prominente als Taxifahrer aus und treiben mit Fahrgästen ihre Späße. So hat auch der Receiver der New York Giants für zahlreiche Lacher gesorgt.

Mit Sonnenbrille und Mütze getarnt chauffierte Beckham Jr. Personen durch New York. Seine Passagiere unterhielt er mit Smalltalk über Hairstyling, Dance moves und Football.

Während der Fahrt bekam er einen Anruf von seiner Mutter, der die Mitfahrer weiter irritierte. Als der 24-Jährige sich zu erkennen gab, war die Überraschung groß.

Eine Frau, die sich zuvor als Beckham-Fan geoutet hatte, flippte nahezu vollkommen aus.