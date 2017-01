Der FC Schalke 04 liegt endgültig am Boden. Nach der 0:1-Niederlage am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt müssen die Königsblauen nun auch noch den Spott eines Supermarkts ertragen.

Der REWE-Markt Bernd Kaffenberger in Bad Vilbel, das an den nördlichen Stadtrand von Frankfurt am Main grenzt, verkaufte am Samstag wie gewohnt Chips-Packungen mit den Vereinslogos der Teams - darunter auch das von Schalke 04.

Doch die Version gab es passend zum Ergebnis im Sonderangebot für 1,01 Euro. "Gestern von der Eintracht vernascht - heute von euch", war auf einem Plakat davor zu lesen.

Das Angebot könnte ein voller Erfolg sein. Einerseits wird die Schadenfreude einige hämische Leute anlocken - andererseits werden Schalker Anhänger aber wohl nie wieder für so einen günstigen Preis Chips in ihren Vereinsfarben erhalten.